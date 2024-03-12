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Григорян: слова Ивича о судействе? Не похоже на него, ему не присуще проявление слабости

Григорян: слова Ивича о судействе? Не похоже на него, ему не присуще проявление слабости
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Бывший наставник ряда российских клубов Александр Григорян поделился мнением о высказываниях главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича о судействе после поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Всё это не похоже на Владимира. У него репутация очень сильного человека и тренер он очень сильный по характеру. Его карьерные достижения это подтверждают. Для него не присуще проявление слабости.

У «Краснодара» ментальные проблемы? Глупости, не думаю. Команда создана из хлюпиков, на которых может повлиять интервью тренера?» – приводит слова Григоряна Metaratings.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Ивича набрала 39 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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