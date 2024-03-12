Григорян: слова Ивича о судействе? Не похоже на него, ему не присуще проявление слабости

Бывший наставник ряда российских клубов Александр Григорян поделился мнением о высказываниях главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича о судействе после поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Всё это не похоже на Владимира. У него репутация очень сильного человека и тренер он очень сильный по характеру. Его карьерные достижения это подтверждают. Для него не присуще проявление слабости.

У «Краснодара» ментальные проблемы? Глупости, не думаю. Команда создана из хлюпиков, на которых может повлиять интервью тренера?» – приводит слова Григоряна Metaratings.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Ивича набрала 39 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко.