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ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч плей-офф Кубка России

ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч плей-офф Кубка России
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 по московскому времени. В первой игре команды разошлись миром — 1:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Составы команд:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Агапов, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

«Ростов»: Медведев, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Напомним, ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе A. «Ростов», в свою очередь, расположился на второй строчке в квартете B, пропустив вперёд только «Локомотив».

Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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