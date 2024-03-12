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Lada стала новым официальным партнёром ПФК ЦСКА

Lada стала новым официальным партнёром ПФК ЦСКА
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Российская марка автомобилей Lada стала новым спонсором московского ПФК ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт красно-синих.

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано сегодня, 12 марта. Церемония подписания состоялась на пресс-конференции перед домашним матчем ЦСКА с «Ростовом» в Фонбет Кубке России.

Подчёркивается, что в рамках соглашения новый партнёр ЦСКА получит право на экспонирование автомобиля в чаше стадиона при проведении домашних матчей команды основного состава и размещение рекламных материалов на LED-экранах домашнего стадиона красно-синих — «ВЭБ Арены».

Кроме того, планируется организация совместных промоакций и ряда активностей для поклонников клуба и указанного бренда.

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