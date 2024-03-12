«Никогда не скажу «никогда». Кайл Уолкер — о возможном переходе в саудовский клуб

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер высказался о возможном переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

«Я никогда не скажу «никогда». Деньги, которые там платят — важная причина того, что в эту страну переезжают серьёзные футболисты. Роналду открыл всем путь туда.

Если они и дальше будут привлекать таких игроков, как сейчас, лига будет становиться всё лучше, так почему бы не захотеть туда перейти? Но на данный момент АПЛ для меня – лучшая лига мира, так что я хочу выступать в ней как можно дольше и на как можно более высоком уровне», — сказал Уолкер в интервью на YouTube-канале Рио Фердинанда.

Уолкер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время защитник выиграл с командой 16 трофеев.

В нынешнем сезоне англичанин провёл за «горожан» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.