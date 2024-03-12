Андрес Иньеста: хочу ли я возглавить «Барселону»? В перспективе — да

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Эмирейтс» из ОАЭ, ответил на вопрос, хотел ли бы он в будущем возглавить каталонский клуб.

«Хочу ли я тренировать «Барсу»? В перспективе — да, но до этого ещё очень далеко. Я по-прежнему продолжаю играть, и у меня даже нет лицензии. Для начала нужно получить её, а дальше — посмотрим», — приводит слова Иньесты AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 39-летний полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами.

Нынешним главным тренером «Барселоны» является другой бывший полузащитник клуба — Хави.