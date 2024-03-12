Вылет «Краснодара», возможная неустойка для Абаскаля от «Спартака». Главное к вечеру
Вылет «Краснодара» из Кубка России, разговоры о возможной неустойке для Гильермо Абаскаля от «Спартака» и возвращение в сборную России Юрия Лодыгина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 марта.
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