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Абаскаль неустойка Спартак, Краснодар — Химки Кубок России, результат матча, Лодыгин сборная России

Вылет «Краснодара», возможная неустойка для Абаскаля от «Спартака». Главное к вечеру
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Вылет «Краснодара» из Кубка России, разговоры о возможной неустойке для Гильермо Абаскаля от «Спартака» и возвращение в сборную России Юрия Лодыгина. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 марта.

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  • Стала известна сумма, которую «Спартак» заплатит Абаскалю в случае увольнения
  • «Краснодар» сенсационно проиграл «Химкам» и выбыл из Кубка России
  • Юрий Лодыгин вызван на мартовские товарищеские матчи сборной России
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