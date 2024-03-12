«Краснодар» не выиграл ни одного матча в 2024 году

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. Таким образом, на данный момент «быки» не выиграли ни одного матча в 2024 году. Ранее «Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) и уступил «Ростову» (1:2) в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, в сегодняшней встрече «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В данный момент «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков после 20 проведённых матчей.