«Краснодар», финалист Кубка России — 2022/2023, выбыл на стадии 1/4 финала Пути регионов

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. В прошлом сезоне «быки» дошли до Суперфинала турнира и уступили московскому ЦСКА после серии пенальти 1:1 (пен. 5:6).
Тогда на 32-й минуте счёт открыл нападающий армейцев Фёдор Чалов, реализовавший 11-метровый удар. На 50-й минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт. Решающий пенальти в активе нападающего ЦСКА Антона Заболотного.
Напомним, в сегодняшней встрече «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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