Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар», финалист Кубка России — 2022/2023, выбыл на стадии 1/4 финала Пути регионов

«Краснодар», финалист Кубка России — 2022/2023, выбыл на стадии 1/4 финала Пути регионов
Владимир Ивич, главный тренер «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. В прошлом сезоне «быки» дошли до Суперфинала турнира и уступили московскому ЦСКА после серии пенальти 1:1 (пен. 5:6).

Тогда на 32-й минуте счёт открыл нападающий армейцев Фёдор Чалов, реализовавший 11-метровый удар. На 50-й минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт. Решающий пенальти в активе нападающего ЦСКА Антона Заболотного.

Напомним, в сегодняшней встрече «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android