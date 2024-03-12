Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба

Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался относительно решения главного тренера каталонского клуба Хави покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Я страдаю вместе с ним как болельщик и как друг, потому что я знаю, как сильно он хотел тренировать «Барсу» и как сильно он переживает о клубе. Хави вложил в эту работу невероятную страсть. Никто так сильно не хочет, чтобы у клуба всё было хорошо, как он. Очевидно, что если он решил уйти в отставку, то это только ради «Барсы», — приводит слова Иньесты AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хави сообщил о своём решении в конце января после поражения в матче 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» со счётом 3:5. Испанский специалист заявил, что клубу нужен иной вектор развития.

Материалы по теме
Андрес Иньеста: хочу ли я возглавить «Барселону»? В перспективе — да
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android