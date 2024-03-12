Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался относительно решения главного тренера каталонского клуба Хави покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Я страдаю вместе с ним как болельщик и как друг, потому что я знаю, как сильно он хотел тренировать «Барсу» и как сильно он переживает о клубе. Хави вложил в эту работу невероятную страсть. Никто так сильно не хочет, чтобы у клуба всё было хорошо, как он. Очевидно, что если он решил уйти в отставку, то это только ради «Барсы», — приводит слова Иньесты AS.

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Напомним, Хави сообщил о своём решении в конце января после поражения в матче 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» со счётом 3:5. Испанский специалист заявил, что клубу нужен иной вектор развития.