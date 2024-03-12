Ивич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Химками» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о поражении своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Химками» (0:2). Сербский специалист посетовал на плохую реализацию подопечных в атаке.

«Результат нехороший. Не могу сказать, что игра плохая. Соперник играл организованно в защите, мы упускали много шансов. В первом тайме должны были забивать два-три мяча», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Краснодар» вылетел из текущего розыгрыша Кубка России после сегодняшнего поражения от «Химок». На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.