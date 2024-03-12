Ивич высказался о трёхматчевой серии «Краснодара» без побед после зимней паузы

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал трёхматчевую серию без побед после зимней паузы.

«Мы всегда хотим исправить ошибки. Исправляем их не только после ничьих или поражений, но также после побед. Мы в начале года решили, что будем использовать в Кубке тех, кто не играл в чемпионате. Это не значит, что мы не хотели сегодня выиграть. Конечно, мы пришли сегодня победить.

У нас есть молодые игроки, которые не особо часто играют в чемпионате. Например, Кайо, Арутюнян, Эктов. Сейчас момент дать им поиграть. Нужно продолжать работать. Мы не удовлетворены, что проиграли. В двух матчах РПЛ мы получили одно очко. Если посмотреть на игру с «Рубином», то мы были лучше. Но это футбол. В некоторых играх мы были той командой, которая забивала на последних минутах. Нужно продолжать работать. У нас хорошая позиция в чемпионате и есть 10 игр», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.