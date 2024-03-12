ЦСКА — «Ростов»: команды не отметились голами в первом тайме матча Кубка России

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме командам не удалось открыть счёт в матче. Армейцы нанесли три удара в сторону ворот «Ростова», в то время как южане ответили четырьмя выстрелами.
Напомним, ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе A. «Ростов», в свою очередь, расположился на второй строчке в квартете B, пропустив вперёд только «Локомотив».
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