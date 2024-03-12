Главный тренер «Краснодара» Ивич отреагировал на слухи, что может возглавить «Спартак»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о слухах, связывающих его с назначением на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я не читаю спортивные новости. Это решение я принял, когда стал работать тренером. Я работал в четырёх странах и никогда их не читал. Я уважаю вашу работу. Я не тот тренер, который откроет новости и будет читать. Я не знаю, кто и что пишет.

Что касается разговоров о «Спартаке», я услышал это от вас. Читают игроки или нет — я не говорю на эти темы. Я тренер «Краснодара». Хочу улучшить команду и игроков. Это мой ответ. Я не говорил ни с кем по поводу этих новостей», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. До этого серб работал с ПАОКом, «Маккаби» (Тель-Авив) и «Уотфордом». В прошлом сезоне 46-летний специалист довёл «быков» до финала Кубка России, в котором команда по пенальти уступила титул ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к экс-наставнику сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.