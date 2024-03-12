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Сперцян: Ивич — наш тренер. Мы покажем своё, голову выше — всё получится!

Сперцян: Ивич — наш тренер. Мы покажем своё, голову выше — всё получится!
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «быки» проиграли «Химкам» со счётом 0:2, а также прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Владимира Ивича.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Плохо играли в атаке и плохо с реализацией — надо над этим работать. Бывает такое, это футбол. Продолжаем работать, голову выше — всё получится!

Слухи про уход тренера в «Спартак»? Ивич — наш тренер. Всё это слухи. Тренер внешне не меняется. В основном я сам не читаю медиа. Что касается рестарта сезона, то в футболе такое бывает. Ничего страшного. Мы покажем своё, будем продолжать работать», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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