Сперцян: Ивич — наш тренер. Мы покажем своё, голову выше — всё получится!

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «быки» проиграли «Химкам» со счётом 0:2, а также прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Владимира Ивича.

«Плохо играли в атаке и плохо с реализацией — надо над этим работать. Бывает такое, это футбол. Продолжаем работать, голову выше — всё получится!

Слухи про уход тренера в «Спартак»? Ивич — наш тренер. Всё это слухи. Тренер внешне не меняется. В основном я сам не читаю медиа. Что касается рестарта сезона, то в футболе такое бывает. Ничего страшного. Мы покажем своё, будем продолжать работать», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.