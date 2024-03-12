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Сперцян: «Краснодар» — большая команда. Мы все вместе, мы всё сможем

Сперцян: «Краснодар» — большая команда. Мы все вместе, мы всё сможем
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не унывает после сенсационного поражения в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками» (0:2).

«В то, что всё будет хорошо, заставляет верить тот факт, что мы — большая команда. У нас большая группа болельщиков, за нас весь город. Мы все вместе, и мы всё можем», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 12 марта, «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    
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