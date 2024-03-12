Василий Уткин прокомментировал неудачную серию выступлений «Краснодара»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о нынешнем положении дел «Краснодара».

«Вот увидите — «Краснодар» себя найдёт. Важно понимать про нынешний сезон — он продолжает себя искать. Опыт работы с Ивичем, у которого не харизматический, а скептический склад ума — сработает. В смысле борьбы за чемпионство очень интересный чемпионат», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. Ранее «быки» сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1) и потерпели поражение от «Ростова» (1:2) в Российской Премьер-Лиге. В данный момент «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ.