Защитник ЦСКА Дивеев получил новую травму в матче Кубка России с «Ростовом»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче Фонбет Кубка России с «Ростовом», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-синих.

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.

Напомним, в минувшем июле Дивеев получил травму лодыжки, от которой восстанавливался на протяжении 207 дней. Всего в нынешнем сезоне защитник провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.