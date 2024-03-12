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Защитник ЦСКА Дивеев получил новую травму в матче Кубка России с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Дивеев получил новую травму в матче Кубка России с «Ростовом»
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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче Фонбет Кубка России с «Ростовом», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-синих.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.

Напомним, в минувшем июле Дивеев получил травму лодыжки, от которой восстанавливался на протяжении 207 дней. Всего в нынешнем сезоне защитник провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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