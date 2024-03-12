Тренер «Химок» Талалаев прокомментировал сенсационную победу над «Краснодаром»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев дал комментарий после неожиданной победы над «Краснодаром» (2:0) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Хорошая игра. Как и предполагали, было много борьбы. Получалось нейтрализовать сильные стороны футболистов «Краснодара». Я был уверен во всех, кто выходил в стартовом составе. Кто меньше играл, получили практику. В обороне сыграли практически безошибочно. В начале всего несколько моментов было, когда адаптировались к игре «Краснодара». Обухов выручил.

Что касается действий в обороне, есть удовлетворение. Что касается действий в атаке, хотелось бы чуть больше креатива. По движению, по отдаче, по дисциплине команда провела игру, близкую к оптимальной. Может быть, только в первые 20 минут было индивидуальное преимущество у игроков «Краснодара», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».