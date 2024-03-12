Первак: «Спартаку» нужно доказать свою народность победами

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак согласился со словами председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева, что красно-белым нужно доказать свою народность.

«Если ты от народа, то надо доказывать народность победами! Приходом болельщиков на стадион, работой магазинов, сколько атрибутики покупается, как работают детские школы. Знаю, что там отношение к ребятам не очень. Мои близкие рассказывали, что там занимался мальчишка, который через месяц заявил, что не хочет быть в «Спартаке». Он сказал, что тренер кидает им мячик и уходит. Все сами по себе», — приводит слова Первака Legalbet.

На протяжении последних пяти розыгрышей Российской Премьер-Лиги «Зенит» неизменно становился чемпионом страны. Всего санкт-петербургская команда выигрывала девять чемпионских титулов со времён создания лиги (2001 год). «Спартак», в свою очередь, финишировал первым только в сезоне-2001 и 2016/2017.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 20 турах. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестой строчке с 31 очком.