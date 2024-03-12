«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Гюндоган, Фермин, Ямал, Рафинья, Левандовски.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счётом 1:1. Эта игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На 60-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 75-й минуте счёт сравнял форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».