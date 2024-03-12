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Иньеста: Луис Энрике — подходящий специалист, чтобы справиться с уходом Мбаппе из «ПСЖ»

Иньеста: Луис Энрике — подходящий специалист, чтобы справиться с уходом Мбаппе из «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике, под руководством которого он играл в тот период, когда испанский специалист возглавлял каталонский клуб.

«Луис Энрике — подходящий специалист, чтобы справиться с уходом Мбаппе [из «ПСЖ»]. Его ничего не может удивить, он отличный человек, знающий чего хочет и как сделать лучше для команды. Его решения всегда направлены именно на это», — приводит слова Иньесты AS.

Напомним, по последней информации, Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, который истекает по окончании нынешнего сезона. Грядущим летом 25-летний нападающий должен присоединиться к мадридскому «Реалу».

Энрике возглавил «ПСЖ» минувшим летом.

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