Иньеста: Луис Энрике — подходящий специалист, чтобы справиться с уходом Мбаппе из «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике, под руководством которого он играл в тот период, когда испанский специалист возглавлял каталонский клуб.

«Луис Энрике — подходящий специалист, чтобы справиться с уходом Мбаппе [из «ПСЖ»]. Его ничего не может удивить, он отличный человек, знающий чего хочет и как сделать лучше для команды. Его решения всегда направлены именно на это», — приводит слова Иньесты AS.

Напомним, по последней информации, Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, который истекает по окончании нынешнего сезона. Грядущим летом 25-летний нападающий должен присоединиться к мадридскому «Реалу».

Энрике возглавил «ПСЖ» минувшим летом.