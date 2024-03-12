«Кто бы победил?» Ибрагимович опубликовал забавное совместное фото с Хасбиком

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, в социальной сети Х (ранее Twitter) выложил забавную совместную фотографию с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, который более известен под именем Хасбик.

«Хасбулла vs Златан. Кто бы победил?» — подписал фотографию Ибрагимович и прикрепил опрос, с помощью которого можно выбрать своего победителя.

Фото: Личный архив Златана Ибрагимовича

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».