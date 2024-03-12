«Словом делу не поможешь». Тренер «Атлетико» Симеоне — о матче 1/8 финала ЛЧ с «Интером»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о грядущем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером», который состоится завтра, 13 марта.

«Мы не сможем спрятаться, словом не помочь делу. Завтра нас ждёт важный матч с прекрасным соперником. Я доверяю своей команде, своим футболистам. Знаю, что завтра они проведут отличный матч.

Концентрация — это ключ к успеху. Это матч, требующий высочайшей концентрации. Тот, кто покажет её, выиграет противостояние», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Интера». В той встрече единственным голом отметился нападающий итальянской команды Марко Арнаутович.