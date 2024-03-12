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«Словом делу не поможешь». Тренер «Атлетико» Симеоне — о матче 1/8 финала ЛЧ с «Интером»

«Словом делу не поможешь». Тренер «Атлетико» Симеоне — о матче 1/8 финала ЛЧ с «Интером»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о грядущем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером», который состоится завтра, 13 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не сможем спрятаться, словом не помочь делу. Завтра нас ждёт важный матч с прекрасным соперником. Я доверяю своей команде, своим футболистам. Знаю, что завтра они проведут отличный матч.

Концентрация — это ключ к успеху. Это матч, требующий высочайшей концентрации. Тот, кто покажет её, выиграет противостояние», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Интера». В той встрече единственным голом отметился нападающий итальянской команды Марко Арнаутович.

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