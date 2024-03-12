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Гендир «Пари НН» жёстко высказался о словах медиафутболиста в адрес Кирилла Гоцука

Гендир «Пари НН» жёстко высказался о словах медиафутболиста в адрес Кирилла Гоцука
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слова голкипера медийной команды «Эгриси» Алексея Клюкина в адрес капитана, защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.

«Вратарь «Эгриси». В этом словосочетании знаю и уважаю только слово «вратарь». А всё остальное, даже то, что извергается из головы этого конкретного человека, пустое. Обращу внимание только на спортивную этику… Нет, не вратаря, а журналистов. Коллеги, ну вы хоть себя научитесь уважать», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Клюкин заявил, что никто не знает о Гоцуке, и назвал защитника «чистым клоуном из РПЛ». Ранее капитан «Пари НН» сказал, что его картонная копия медийнее многих медиафутболистов.

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