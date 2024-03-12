«Никто не умрёт сегодня». Тренер «Барселоны» Хави — о матче ЛЧ с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как реагируют молодые игроки сине-гранатовых на заголовки газет в стиле «Жизнь или смерть», появившиеся в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится сегодня, 12 марта.

«Мы «Барселона»! Это большой клуб, в котором всё давление идёт на меня. Игрокам нужно просто расслабиться, никто сегодня не умрёт. Сегодня нам необходимо доминировать и показать лучшую версию нашей команды», — приводит слова Хави Football Italia.

Напомним, матч «Барселоны» — «Наполи» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 1:1.