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Барселона — Наполи. Прямая трансляция
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«Никто не умрёт сегодня». Тренер «Барселоны» Хави — о матче ЛЧ с «Наполи»

«Никто не умрёт сегодня». Тренер «Барселоны» Хави — о матче ЛЧ с «Наполи»
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как реагируют молодые игроки сине-гранатовых на заголовки газет в стиле «Жизнь или смерть», появившиеся в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится сегодня, 12 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'    

«Мы «Барселона»! Это большой клуб, в котором всё давление идёт на меня. Игрокам нужно просто расслабиться, никто сегодня не умрёт. Сегодня нам необходимо доминировать и показать лучшую версию нашей команды», — приводит слова Хави Football Italia.

Напомним, матч «Барселоны» — «Наполи» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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