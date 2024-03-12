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Защитник ЦСКА Агапов — лучший игрок матча с «Ростовом» в Кубке России

Защитник ЦСКА Агапов — лучший игрок матча с «Ростовом» в Кубке России
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Центральный защитник московского ЦСКА Илья Агапов был признан лучшим игроком минувшего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0), в котором 23-летний футболист отметился голом, ставшим победным.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

Фото: Телеграм-канал Кубка России

«Илья Агапов вывел ЦСКА в полуфинал Фонбет Кубка России и стал лучшим игроком матча», — говорится в сообщении пресс-службы Кубка России.

Напомним, Агапов открыл счёт в матче на 63-й минуте. Затем, на 84-й минуте нападающий красно-синих Тамерлан Мусаев удвоил преимущество своей команды.

В нынешнем сезоне Агапов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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