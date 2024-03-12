Игорь Дивеев: надеюсь, со здоровьем всё хорошо

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём здоровье после ответного матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

«Надеюсь, со здоровьем всё хорошо. Сборная? Не знаю», — передаёт слова Дивеева корреспондент „Чемпионата“ Александр Ершов.

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.