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Игорь Дивеев: надеюсь, со здоровьем всё хорошо

Игорь Дивеев: надеюсь, со здоровьем всё хорошо
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём здоровье после ответного матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Надеюсь, со здоровьем всё хорошо. Сборная? Не знаю», — передаёт слова Дивеева корреспондент „Чемпионата“ Александр Ершов.

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.

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