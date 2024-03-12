Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о матче с ЦСКА: в первом тайме нравилось всё, во втором всё не нравилось

Карпин — о матче с ЦСКА: в первом тайме нравилось всё, во втором всё не нравилось
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0). Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Ростов», в свою очередь, будет бороться в Пути регионов турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Во втором тайме не нравилось всё. В первом нравилось всё, во втором всё не нравилось. После перерыва всё изменилось. Резко после паузы начали играть не так.

В конце матча просто поблагодарил за игру Карасёва. Не согласен с его решением назначить пенальти, и что?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина набрали 27 очков после 20 туров.

Материалы по теме
Лукин: победа над «Ростовом» — успех фанатов ЦСКА, трибуна была особенной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android