Карпин — о матче с ЦСКА: в первом тайме нравилось всё, во втором всё не нравилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0). Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Ростов», в свою очередь, будет бороться в Пути регионов турнира.

«Во втором тайме не нравилось всё. В первом нравилось всё, во втором всё не нравилось. После перерыва всё изменилось. Резко после паузы начали играть не так.

В конце матча просто поблагодарил за игру Карасёва. Не согласен с его решением назначить пенальти, и что?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина набрали 27 очков после 20 туров.