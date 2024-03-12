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Тороп: взять кубок второй раз подряд — цель. Команда у ЦСКА сильная

Тороп: взять кубок второй раз подряд — цель. Команда у ЦСКА сильная
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о целях красно-синих в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Взять кубок второй раз подряд — это цель. Очень хочется порадовать болельщиков и надо ставить для себя высокие цели. Пока идём хорошо. Надеюсь, дойдём как можно дальше. Команда сейчас сильная. Главное, чтобы все были здоровы и у нас всё получится.

Я не знаю, буду ли играть дальше в Кубке. Идём от матча к матчу. Мы готовимся к каждому матчу. Я всегда готов выйти и поддержать команду. Если скажут начать со скамейки запасных, то не проблема. Главное — передать весь позитив команде», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 марта, ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России обыграл «Ростов» (2:0) и прошёл в следующую стадию турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    
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