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Барселона — Наполи. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1. По сумме двух встреч «Барселона» выиграла у «Наполи» со счётом 4:2.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник «Барселоны» Жоау Канселу удвоил преимущество своей команды. На 30-й минуте защитник «Наполи» Амир Ррахмани сократил отставание гостей.

На 84-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил третий гол сине-гранатовых в матче.

Благодаря этой победе каталонский клуб смог квалифицироваться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 15 марта в 14:00 мск.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счётом 1:1. Эта игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На 60-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 75-й минуте счёт сравнял форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    
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