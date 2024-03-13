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Хави отреагировал на выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Хави отреагировал на выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал выход каталонской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы сыграли отлично, провели цельный матч. Команда выложилась полностью. Мы доминировали во многих моментах. Очень горжусь командой.

Нам нужно были сделать шаг вперед – и именно это мы и сделали. Мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов спустя четыре года. Пришло время насладиться. Мы получили много несправедливой критики. Сегодня было показано, что команда готова конкурировать в Европе», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1. По сумме двух встреч «Барселона» выиграла у «Наполи» со счётом 4:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    
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