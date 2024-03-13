«Арсенал» обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Порту». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. В основное время матча «Арсенал» обыграл «Порту» со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе «Арсенала» на 41-й минуте встречи отличился бельгийский вингер Леандро Троссард.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона «Порту» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал бразильский полузащитник Вендерсон Галено.