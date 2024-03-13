Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» назвала имя лучшего игрока клуба по итогам февраля

«Бавария» назвала имя лучшего игрока клуба по итогам февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский опорный полузащитник мюнхенской «Баварии», выбравший выступать за сборную Германии, Александар Павлович признан лучшим игроком месяца в команде, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, в голосовании зрителей 19-летний полузащитник обогнал немецкого полузащитника Джамала Мусиалу и форварда Гарри Кейна. В феврале 19-летний хавбек поучаствовал в трёх матчах чемпионата Германии и отметился одним забитым мячом – в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (3:1). Также хавбек провёл 90 минут в игре с «Лацио» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что это вторая награда подряд для полузащитника в составе «Баварии». Ранее до серба три месяца подряд лучшим игроком в «Баварии» становился форвард Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне 19-летний опорник провёл во всех турнирах за клуб 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. Игрок является воспитанником мюнхенского клуба. Серб стал частью основной команды «Баварии» при тренере Томасе Тухеле.

Материалы по теме
Тренер Германии Нагельсман не планирует вызывать Горецку на мартовские матчи — Bild
Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android