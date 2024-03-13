Иньеста высоко оценил тренерскую работу Карло Анчелотти во главе мадридского «Реала»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об успехах главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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«Об Анчелотти мало что можно сказать. Его карьера и так говорит за него. Как игрок и как тренер – Карло просто невероятен. Иметь возможность дважды тренировать мадридский «Реал» и в обоих случаях добиваться успеха – непросто. Но вернуться в клуб такого размера и заставить его и игроков снова работать, показывая такие результаты – это достоинство и величие, которым стоит гордиться», – приводит слова Иньесты AS.

Напомним, Карло Анчелотти в своей тренерской карьере дважды возглавлял «сливочных». В первый раз итальянец возглавлял испанскую команду с 2013 по 2015. Второй раз специалист вернулся в Мадрид в июле 2021. За всё время во главе королевского клуба Анчелотти завоевал девять трофеев.

На данный момент возглавляемый итальянцем «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 28 матчей. Подопечные Карло Анчелотти оторвались от идущей второй «Жироны» на семь очков.

Иньеста получил футболку «Барсы» и сделал фото с командой: