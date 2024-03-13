Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аксель Витсель рассказал о важности Антуана Гризманна для «Атлетико»

Аксель Витсель рассказал о важности Антуана Гризманна для «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель оценил важность нападающего Антуана Гризманна для команды.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 32-летний футболист вынужденно покинул поле на 78-й минуте встречи из-за повреждения. У француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гризманн готов выйти на поле? Да, конечно. Это придает ему много сил, когда он готов играть и когда он не с нами, это разные вещи. Он очень важен для нас. Мы очень рады, что Антуан вернулся», — приводит слова Витселя Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 36 матчей, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.

Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» состоится 13 марта в 23:00 по мск. Первый матч завершился победой «Интера» (1:0).

На групповом этапе «Атлетико» занял первое место с 14 очками в квартете Е с «Лацио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка). «Интер» расположился на второй строчке (12 очков) таблицы D с «Реалом Сосьедад (12 очков), «Бенфикой» (4 очка) и «РБ Зальцбургом» (4 очка).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android