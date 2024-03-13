Аксель Витсель рассказал о важности Антуана Гризманна для «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель оценил важность нападающего Антуана Гризманна для команды.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 32-летний футболист вынужденно покинул поле на 78-й минуте встречи из-за повреждения. У француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

«Гризманн готов выйти на поле? Да, конечно. Это придает ему много сил, когда он готов играть и когда он не с нами, это разные вещи. Он очень важен для нас. Мы очень рады, что Антуан вернулся», — приводит слова Витселя Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 36 матчей, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.

Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» состоится 13 марта в 23:00 по мск. Первый матч завершился победой «Интера» (1:0).

На групповом этапе «Атлетико» занял первое место с 14 очками в квартете Е с «Лацио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка). «Интер» расположился на второй строчке (12 очков) таблицы D с «Реалом Сосьедад (12 очков), «Бенфикой» (4 очка) и «РБ Зальцбургом» (4 очка).