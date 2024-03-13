Евгений Чернов: раньше нам постоянно чего-то не хватало, сейчас «Ростов» — команда работяг

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал игру жёлто-синих после возобновления сезона-2023/2024.

«Ростов» себя не очень хорошо чувствует в турнирной таблице, поэтому мы очень хорошо подготовились к возобновлению сезона. У нас запредельный настрой, хотим набирать свои очки. Две игры с «Крыльями» и «Краснодаром» действительно были очень уверенными и хорошими. Игра с ЦСКА — немного другое, Кубок, поэтому никакой трагедии не случилось. Продолжаем работать дальше.

Не сказал бы, что такой старт весны для «Ростова» — это исключительно мотивация. У нас хорошая команда, одна из немногих, которые делают большой упор именно на свою игру. Летом-осенью нам постоянно чего-то не хватало: то удача отворачивалась, то где-то сами были виноваты. Сейчас «Ростов» — команда работяг, возвращаем то, что упустили в первой части сезона», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.