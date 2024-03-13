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«Зенит» — «Динамо»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Динамо»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 20:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Динамо» дома победило «Зенит» с минимальным счётом 1:0. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Победу «Динамо» принёс нападающий Фёдор Смолов. Он отличился на 74-й минуте.

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