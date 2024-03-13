Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Дьяков: «Зенит» будет сверхмотивирован в матче с «Динамо»

Виталий Дьяков: «Зенит» будет сверхмотивирован в матче с «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало игры — в 20:15 по московскому времени. В первом матче «Динамо» дома обыграло «Зенит» с минимальным счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» будет сверхмотивирован в матче с «Динамо» на своём стадионе. «Зенит» — это команда, которая борется за чемпионство и может пройти дальше в Кубке России. Поражение в таком матче станет психологическим ударом для обеих команд. И если «Динамо» победит, то они поймут, что могут конкурировать с «Зенитом» и у них есть шансы на чемпионство», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Суперматч в Кубке России! «Зенит» и «Динамо» бьются за полуфинал Пути РПЛ. LIVE
Live
Суперматч в Кубке России! «Зенит» и «Динамо» бьются за полуфинал Пути РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android