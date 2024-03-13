Виталий Дьяков: «Зенит» будет сверхмотивирован в матче с «Динамо»

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало игры — в 20:15 по московскому времени. В первом матче «Динамо» дома обыграло «Зенит» с минимальным счётом 1:0.

«Зенит» будет сверхмотивирован в матче с «Динамо» на своём стадионе. «Зенит» — это команда, которая борется за чемпионство и может пройти дальше в Кубке России. Поражение в таком матче станет психологическим ударом для обеих команд. И если «Динамо» победит, то они поймут, что могут конкурировать с «Зенитом» и у них есть шансы на чемпионство», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.