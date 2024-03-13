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Защитник «Барселоны» Араухо: моё будущее зависит от решения клуба

Защитник «Барселоны» Араухо: моё будущее зависит от решения клуба
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Футболист «Барселоны» Рональд Араухо высказался о своём будущем в каталонском клубе. По словам защитника, он чувствует себя счастливым, выступая за сине-гранатовых.

«Моё будущее зависит от клуба. Все знают, что я очень счастлив в «Барсе» и очень благодарен Хави», — приводит слова Араухо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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