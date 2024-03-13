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Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Динамо» в Кубке России

Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Динамо» в Кубке России
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало игры — в 20:15 мск.

«Жду интересный матч, потому что «Динамо» — команда, которая хорошо комбинирует и играет в быстрый современный футбол. Противовес – «Зенит», который любит контролировать мяч, использует большое количество передач, чтобы найти брешь в обороне соперника. Поэтому будут немножко разные подходы к игре, где будет влиять, кто как адаптируется под соперника.

Понятное дело, что в Петербурге на своём стадионе всегда играть легче и интереснее, но полный стадион также помогает и сопернику. Конечно, команды, у которых нет возможности играть при полных трибунах, когда приезжают к «Зениту», ощущают некое давление. Но в «Динамо» собраны достаточно опытные футболисты, и они стремятся к зрительскому вниманию. У «Зенита» будет небольшое преимущество домашнего поля», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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