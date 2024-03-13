Зырянов: как представитель «Зенита» буду добиваться, чтобы со мной разговаривали тренеры

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», рассказал, чем будет заниматься в санкт-петербургском клубе.

«Это должность новая в российском футболе. Известно мне, что один клуб этим занимается, конкурент наш, поэтому всё-таки она, скорее всего, новая. Я буду смотреть за арендованными футболистами, которые принадлежат «Зениту», но в данный момент находятся в других командах, играют.

Именно не то что смотреть, а именно коммуницировать и быть на связи постоянно с ними. Быть на связи, по возможности, с тренерами тех команд, где они находятся. Если, конечно, тренеры соизволят со мной поговорить, но я как представитель футбольного клуба «Зенит», наверное, буду добиваться, чтобы со мной разговаривали, и узнавать, как футболист ведёт себя, всё ли его устраивает, он ли устраивает этих тренеров. И поэтому процесс такой будет. И с каждым днём, с каждой неделей, я думаю, буду выстраивать и лучше выстрою, и понимание придёт, и уже начну работать. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».