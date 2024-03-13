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Воспитанник «Зенита» Илья Зуев назвал три главных качества Владислава Радимова

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев назвал три главных качества Владислава Радимова
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Защитник «Волгаря» Илья Зуев, являющийся воспитанником «Зенита», назвал три главных качества Владислава Радимова.

Он мотиватор от бога, крайне человечен и на самом деле очень любит своих футболистов. Владислав Николаевич со всеми разговаривал. Всегда узнавал о наших проблемах, помогал советами.

Владислав Николаевич говорил всегда смотреть в глаза тренеру, несмотря на мои «привозы». Прислушиваться, даже если с чем-то не согласен или опустил руки, вовремя выкидывать из головы негатив. Мне эти советы очень сильно помогли. Раньше при ошибках я часто скисал и уже практически не играл. Он это хорошо видел и помог мне преодолеть ту проблему», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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