Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: в Медиалиге вполне нормальный уровень

Защитник «Волгаря» Илья Зуев, являющийся воспитанником «Зенита», оценил уровень медийного футбола в России. Он признался, что следит за выступлениями медиаклуба «Чисто Питер», который был создан «Зенитом».

«С появлением «Чисто Питера» начал немного следить за Медиалигой. В основном в МФЛ играют профессионалы: кто-то закончил карьеру, у кого-то она не получилась. Медийными персонажами их только разбавляют, так что там вполне нормальный уровень.

Хотел бы оказаться там после окончания карьеры? Можно было бы попробовать. В том же «Чисто Питере», если позовут», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.