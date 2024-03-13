Орлов: у «Краснодара» нет уверенности, что они могут стать чемпионами

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ведущем борьбу за чемпионство «Краснодаре».

«Я не знаю, как эти тренеры, они абсолютно не следят за тем, что они говорят публично. У нас был Виллаш-Боаш. Как начал судей там всех нести. После этого игроки начали говорить с судьями, кричать. То есть тренер даёт команду: «Нас душат». Понимаете? И здесь сейчас Ивич: «Нас хотят поставить на место». Сегодня уже я читаю, какие-то игроки, значит, «Краснодара», говорят, ну, нам судья по-разному смотрел. Да игры-то нет поставленной. У них по ударам створ ворот 7:2 в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром».

На мой взгляд, если уж говорить по большому счёту, у них нет вот этой уверенности в том, что они могут стать чемпионами. Это же надо быть очень уверенным в этом», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.