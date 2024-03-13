Бывший российский футболист Алексей Игонин оценил возвращение Константина Зырянова в «Зенит». Напомним, Зырянов занял должность советника председателя правления сине-бело-голубых.

«КПД мог быть значительно лучше, если есть специалист, который разбирается в вопросе в каждом игроке. Здесь, помимо всего прочего, это же и средства, и большие деньги. Клуб в этой ситуации зачастую зарплату сам платит, соответственно, что там происходит где-то вдалеке, каким образом готовится футболист, играет он, не играет. Действительно объективная информация нужна.

Ну и, наверное, важный вопрос, что Константин [Зырянов] опытный и, самое главное, уважаемый в футбольной среде, поэтому он может влиять, наверное, и на выборы в будущем игроков команды, куда они пойдут.

Потому что понятно, что многие, особенно молодые игроки, думают, какой это город, какая там зарплата. А здесь же важно донести, что ты должен идти к к определённому специалисту, который сделает тебя лучше, с тем чтобы ты потом вернулся и стал лучше.

Или в команду, которая играет по определённой схеме. То есть эти задачи заложить в голову футболиста, может быть, даже его родителей, с тем чтобы была максимальная польза», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».