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«Лацио» объявил об уходе главного тренера Маурицио Сарри

«Лацио» объявил об уходе главного тренера Маурицио Сарри
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Итальянский специалист Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Клуб благодарит тренера за достигнутые цели и выполненную работу, желает ему человеческих и профессиональных удач.

Клуб сообщает, что принял решение поручить руководство командой Джованни Мартушьелло», — написано в заявлении «Лацио».

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается миланский «Интер», который заработал 75 очков.

Ранее «Лацио» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. В 1/8 финала итальянская команда по сумме двух матчей уступила мюнхенской «Баварии» — 1:3.

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