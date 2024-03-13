Орлов: если «Спартак» сейчас уберёт Абаскаля, то дальше что?

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о положении Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Это решает клуб. Они должны определиться. Я всегда говорил, дайте Абаскалю доработать до конца. Если они сейчас уберут, ну дальше-то что? Они же не выйдут из этой ситуации», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Абаскаля. Ему на замену рассматриваются сразу несколько кандидатур: Валерий Карпин из «Ростова», Артур Жорже из «Браги», Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. «Спартак» после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Уралом» на домашней арене.