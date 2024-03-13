«Это дорогого стоит». Зырянов — о работе тренером «Черноморца»

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», поделился впечатлениями о работе тренером «Черноморца».

«Я в первую очередь благодарен руководителям «Черноморца», которые дали мне шанс проявить себя вне структуры «Зенита», и я считаю, в полной мере воспользовался этим шансом, я получил хорошую тренерскую практику, понимание того, что происходит в российском футболе в ФНЛ и в ФНЛ-2, это дорогого стоит», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Зырянов выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. С 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».