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Руслан Нахушев: возможно, уход Ивича из «Краснодара» обусловлен слухами о «Спартаке»

Руслан Нахушев: возможно, уход Ивича из «Краснодара» обусловлен слухами о «Спартаке»
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Бывший футболист Руслан Нахушев прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара».

«Ходили слухи, что Ивич может возглавить «Спартак». Возможно, уход из «Краснодара» обусловлен этим. Но эта новость очень неожиданная. Последние матчи были неудачными, но за «Краснодаром» не было замечено поспешных решений. Возможно, к этому были предпосылки внутри клуба, может, Ивич потерял раздевалку.

Теперь «Краснодару» будет очень тяжело. Команда может встряхнуться благодаря смене тренера, а может совсем провалиться. Ситуация похожа на ту, когда Муслина уволили за несколько туров до конца и команда посыпалась. Только по истечении времени можно будет сказать, правильное ли это решение. Возможно, дело не только в результатах», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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