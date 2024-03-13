Правда об Абаскале и Ивиче. Премьер-лига несправедливости #61

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-Лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и гость выпуска Гриша Телингатер обсуждают главные темы последних дней в РПЛ. Вовсю летят новости об уходе сразу двух тренеров из топ-клубов: Владимира Ивича из «Краснодара» и Гильермо Абаскаля из «Спартака». Первый с должностью уже распрощался, но вся ли информация правдива? Отвечаем на вопросы в свежем выпуске.

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Канал Гриши про РПЛ

Аудиоверсия подкаста:

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Видео доступно на YouTube

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

1:15 — Абаскаль и «Спартак». Что правда, а что нет?

6:15 — Ивич реально может возглавить «Спартак»?

7:43 — Неограниченная власть Абаскаля. Будет ли такое у нового тренера?

9:23 — Будет ли в «Спартаке» Черчесов?

12:54 — Спортивный директор Амарал и его будущее в случае прихода Черчесова

18:26 — Заслужил ли Абаскаль увольнения?

23:40 — Абаскаль, Ивич и давление

25:38 — Оказывается, Абаскаль — любитель пацанских цитат

26:17 — Переходим к Ивичу. Сюр его история и теория заговора

29:15 — Как к Ивичу относятся внутри «Краснодара»?

30:20 — Прав ли Галицкий?

38:02 — Насколько Ивич подходит «Спартаку»?

39:00 — Горячо обсуждаем, будет ли Ивич предателем, если уйдёт в «Спартак»

42:29 — Кого ждём в «Спартаке» в случае отставки Абаскаля?

46:40 — Внезапно говорим о «Зените». Он не так хорош, но есть крутой козырь

51:01 — Две лучшие команды РПЛ весной

52:17 — Главное оружие «Динамо». Сравниваем Тюкавина с Чаловым

55:56 — Самое глупое удаление в этом сезоне РПЛ

57:40 — Давненько не хвалили Личку. Самое время

59:50 — Главный трансфер сезона в РПЛ

1:02:12 — Разбираемся в календаре «Динамо». Он очень синий

1:05:21 — Как там ЦСКА?

1:06:33 — Обновляем ощущения от борьбы за выживание

1:12:16 — Полезная информация на прощание