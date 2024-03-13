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Правда об Абаскале и Ивиче. Премьер-лига несправедливости #61

Правда об Абаскале и Ивиче. Премьер-лига несправедливости #61
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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-Лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и гость выпуска Гриша Телингатер обсуждают главные темы последних дней в РПЛ. Вовсю летят новости об уходе сразу двух тренеров из топ-клубов: Владимира Ивича из «Краснодара» и Гильермо Абаскаля из «Спартака». Первый с должностью уже распрощался, но вся ли информация правдива? Отвечаем на вопросы в свежем выпуске.

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Видео доступно на YouTube

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
1:15 — Абаскаль и «Спартак». Что правда, а что нет?
6:15 — Ивич реально может возглавить «Спартак»?
7:43 — Неограниченная власть Абаскаля. Будет ли такое у нового тренера?
9:23 — Будет ли в «Спартаке» Черчесов?
12:54 — Спортивный директор Амарал и его будущее в случае прихода Черчесова
18:26 — Заслужил ли Абаскаль увольнения?
23:40 — Абаскаль, Ивич и давление
25:38 — Оказывается, Абаскаль — любитель пацанских цитат
26:17 — Переходим к Ивичу. Сюр его история и теория заговора
29:15 — Как к Ивичу относятся внутри «Краснодара»?
30:20 — Прав ли Галицкий?
38:02 — Насколько Ивич подходит «Спартаку»?
39:00 — Горячо обсуждаем, будет ли Ивич предателем, если уйдёт в «Спартак»
42:29 — Кого ждём в «Спартаке» в случае отставки Абаскаля?
46:40 — Внезапно говорим о «Зените». Он не так хорош, но есть крутой козырь
51:01 — Две лучшие команды РПЛ весной
52:17 — Главное оружие «Динамо». Сравниваем Тюкавина с Чаловым
55:56 — Самое глупое удаление в этом сезоне РПЛ
57:40 — Давненько не хвалили Личку. Самое время
59:50 — Главный трансфер сезона в РПЛ
1:02:12 — Разбираемся в календаре «Динамо». Он очень синий
1:05:21 — Как там ЦСКА?
1:06:33 — Обновляем ощущения от борьбы за выживание
1:12:16 — Полезная информация на прощание

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